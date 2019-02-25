مفاجأة أوسكار 2019.. رامي مالك أحسن ممثل وإطلالة نادين لبكي تخطف الانظار

من جديد حقق النجم رامي مالك انتصار سينمائي بفوزه بجائزة الأوسكار 2019 كافضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody متفوقاً بذلك على كل من برادلي كوبر وكريستيان بيل . وتسلم رامي الجائزة وسط تصفيق حاد من كل الموجودين فيما فازت الممثلة اوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favorite .

الحفل استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وحمل العديد من المفاجئات غير المتوقعة على مستوى الأفلام والنجوم الفائزون بالجوائز.

فقد فازت أربعة أفلام بجوائز الأوسكار خلال الحفل الذي أقيم بالأمس وهي فيلم Black Panther الذي حاز على جائزة أفضل إنتاج، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تصميم ملابس.

فيما فاز فيلم Green Book بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلى، جائزة أفضل ممثل مساعد، وجائزة أفضل فيلم.

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وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوتى، وجائزة أفضل مكساج، وجائزة أفضل ممثل.

وفاز فيلم Roma بجائزة أفضل فيلم أجنبى، وأفضل تصوير سينمائى، وأفضل مخرج. وكانت نادين لبكي قد حضرت برفقة زوجها والطفل زين بطل فيلم كفر ناحوم ولفتت الانظار باطلالتها البسيطة التي اعتمدت فيها على الالوان الفاتحة لكنها لم تحصد أي جوائز خلال الحفل الذي أقيم على مسرح دولبي بلوس انجلوس.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم العالم حيث تواجدت الفنانة "جلين كلوز" ودانيال ماكدونالد وياليتزا أباريسيو بطلة فيلم روما و الفنانة ميليسا مكارثي والفنانة ليدي جاجا وعدد كبير من نجوم العالم.