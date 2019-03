مالاتعرفونه عن أول حفل أوسكار.. وهذا الفنان اول من حصل على الجائزة

انتهت منذ ساعات قليلة وقائع حفل أوسكار 2019 والذي لم يخل كالعادة من المفاجات السارة لكل محبي السينما الذين تابعوا بشغف فعالياته المقامة على مسرح دولبي في لوس انجلوس، وبهذه المناسبة نستعرض سويا بعض المعلومات عن اول حفل أوسكار ومكان اقامته وتفاصيله، وكذلك اول ممثل حصل على الجائزة وبعض التفاصيل عن التمثال الشهير وتاريخ تطور الجائزة..

انطلقت فكرة الأوسكار من حرص القائمين عليها على تكريم صناع الأفلام المميزة بشكل يليق بهم وكانت البداية من حفل عشاء 1927 بفندق Biltmore بلوس آنجلوس، واتفق اعضاء اكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على تخصيص تمثال يتم منحه للفائزين وقام سيدريك غيبون الرئيس التنفيذي للفنون في مؤسسة MGM بتصميم التمثال على الورق وكان على شكل جواد ممسك بسيف ويقف على أسطوانة عرض أفلام ثم قام النحات "جورج ستانلي" بتنفيذ التمثال بأبعاده الثلاثة.

ويصل ارتفاع تمثال جائزة الأوسكار 35 سنتيمترا أما وزنه فيصل إلى 3.8 كيلو جرام .

سبب تسمية الاوسكار يرجع إلى امينة مكتبة الأكاديمية التي تمنح الجائزة فعندما رات التمثال لاول مرة قالت انه يشبه عمها اوسكار ومن هنا جاء الاسم ، ورغبتها في اطلاق اسم عمها على الجائزة التي لم يتوقع الكثيرون لها أن تحقق كل هذا النجاح.. وهناك رواية اخرى تقول ان الممثلة بيت ديفيس اطلقت اسم الجائزة على اسم زوجها هارمون أوسكار نلسون وكلتا الروايتين يتم تداولهما بقوة.

الممثل الألماني "إميل جانينغز" هو أول من حصل على جائزة الأوسكارفي السنة الافتتاحية لها وذلك عن أدواره في فيلمين صامتين هما: «The Last Command» و«The Way Of All Flesh».

فى عام 1989تم استبدال عبارة "الرابح هو... the winner is" إلى عبارة "الأوسكار يذهب إلى... and the Oscar goes to" وبعدها اصبحت المسابقة هي الأهم عالميا ويتسابق كل نجوم العالم من أجل الفوز باحدى جوائزها كل عام في نفس الموعد.