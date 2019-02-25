تعرف على رامي مالك.. من هي عائلته وكيف بدأ مسيرته الفنية وصولا الى الاوسكار؟

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 12:51 مساءً -
لا حديث للعالم الآن فى مجال السينما إلا عن النجم رامى مالك المصرى الأمريكى الذى نال جائزة الأوسكار أفضل ممثل فى ليلة لا تنسى عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody ، وإليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن النجم المصرى رامى مالك منذ بدايته.
رامى مالك ولد فى مدينة لوس أنجلوس يوم 12 مايو 1981، لأب وأم مهاجرين من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا المصرية. سافرا عام 1978 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل والده فى “بيع التأمين”، ووالدته فى المحاسبة.
لرامي شقيق توأم يصغره بدقائق معدودة اسمه “سامى” يعمل معلما فى إحدى المدارس الأمريكية كما لديه شقيقة تدعى “ياسمين” تعمل طبيبة فى إحدى المستشفيات.
التحق مالك بجامعة إيفانسفيل فى إنديانا وحصل منها على بكالوريوس فى المسرح.
كانت أولى مشاركاته السينمائية فيلم Night at the Museum الصادر عام 2006، الذى شارك فيه بن ستيلر وكارلا جوجينو، وميكى رونى.
شارك فى سلسلة أفلام The Twilight الذى جاء بعنوان The Twilight Saga: Breaking Dawn، الصادر عام 2013.
قدم رامى دور إليوت ألدرسون فى مسلسل الخيال العلمى Mr. Robot ونال عنه العديد من الجوائز.
جسد “مالك” شخصية المغنى فريدى ميركورى لفريق Queen وموسيقاهم، فى فيلمه Bohemian Rhapsody الذى حصد به جائزة الجولدن جلوب، والبافتا وغيرها من الجوائز أخرها الأوسكار أفضل ممثل.
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