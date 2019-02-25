شاهد.. رامي مالك يحتفل برش الشمبانيا بعد فوزه بالاوسكار

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 12:51 مساءً -

احتفل لممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بفوزه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody وذلك بفتح ورش الشمبانيا.

وكان رامي مالك قد توج بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، متفوقا على كريستيان بيل عن فيلم Vice، وويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate، وفيجو مورتينسن عن فيلم Green Book، وبرادلي كوبر عن فيلم A Star is Born.

توجه مالك في خطاب تسلم الجائزة، بالشكر لعائلته، وخص بالذكر والدته ووالده الذي رحل عن عالمنا قبل سنوات. وبالطبع، لم ينس أن يشكر فرقة Queen، مؤكدا أنه سيظل مدينا لهم طوال حياته