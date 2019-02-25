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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أعرب النجم المصري العالمي رامي مالك، عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian rhapsody، حيث يعد أول مصري وعربي يحصل هذه الجائزة.
ووجه النجم العالمي الشكر الى والدته التي كانت متواجدة بقاعة مسرح دولبي مع شقيقته ياسمين التي تعمل طبيبة، وشقيقة التوأم سامي الذي يعمل مدرس، وبعض أقاربه المصريين، وأيضا الى جميع فريق عمله الذي قال: لولاهم ما أصبحت هنا.
كما وجه رامي ايضا كلمة لفريق Queen البريطاني ، الذي ساعده في تحضير لشخصية فريدي ميركوري.
وتابع رامي مالك : نحن صنعنا فيلم عن رجل موسيقي مهاجر من بلده وترك كل شيء خلفه من أجل تحقيق نجاحه ونجاح الفيلم يدل على أننا دائمًا بحاجة إلى قصص هكذا.
واضاف رامي مالك قائلا : وانا ايضا ابن المهاجرين المصريين وأنتمي إلى أول جيل عاش في أمريكا من المهاجرين العرب .. وها الآن حكايتي وقصتي يسطرها التاريخ وأنا ممتن لكل شخص آمن بي وبموهبتي.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي مالك بعد فوزه بجائزة الأوسكار: أنا ابن المصريين .. ووالدته تبكي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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