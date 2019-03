اللمسات النهائية على مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قام القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار، بوضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء التى تستقبل نجوم العالم الليلة بمسرح دولبى بهوليوود فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتنافس على جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسى الممثل رامى مالك عن دوره فى فيلم bohemian rhapsody، والممثل برادلى كوبر عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.

ومن المقرر أن يقدم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody.

وسوف تقدم النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.