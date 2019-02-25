آدم لامبيرت يرتدي حلق من ألماس في حفل الأوسكار 2109.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم والمطرب الأمريكي الشهير آدم لامبيرت، على مسرح دولبى في هوليوود، حيث يقام حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، وخطف النجم العالمي الأنظار بارتدائه “بدلة” من تصميم دار أزياء “tom ford”.
ويعد المطرب العالمي واحد من أهم و أشهر دور الأزياء العالمية، و ما لفت الأنظار هو ارتداء لامبيرت البالغ من العمر 37 عاما مرتديا “قرط” من الماس.
ويقام الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.
ويشهد حضور الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.
والجدير بالذكر أن الليلة سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من ابرزهم ليدي جاجا و برادلي كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.
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