جلين كلوز تظهر بفستان ذهبي لامع في حفل الأوسكار 2019.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة رئيسية، جلين كلوز، الأنظار بإطلالتها الذهبية اللامعة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، وذلك بمجرد وصولها مسرح الحفل بسبب جاذبية اللون الذهبي.

وبدت النجمة العالمية البالغة من العمر 71 عاما، باطلالة ملكية بسبب أناقة الفستان الذي ترتدية خلال فعاليات الحفل، الذي يقام دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.

ويشهد حضور الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.