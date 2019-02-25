إيمى آدامز تشعل السجادة الحمراء لحفل الأوسكار بقبلاتها لزوجها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة الأمريكية إيمي آدامز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها وحرصت على أن تطبع قبلة علي شفتيه أمام عدسات المصورين،.

النجمة العالمية الباغة من العمر 44 عاما، مشهورة بهذه القبلة والتى أصبحت تميز إيمى وزوجها في كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء ويحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين.

ومن المقرر أن يقدم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody.

ويحضر الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.