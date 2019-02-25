بعد فسخ خطوبتها.. ليدي جاجا تتألق على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وتألقت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث ظهرت بفستان أسود أنيق عاري الكتفين، أضفى عليها مزيدا من الجاذبية والاثارة.

وظهرت النجمة العالمية برفقة النجم برادلي كوبر والذي حضر بصحبة زوجته إيرينا شايك ووالدته جلوريا كامبانو ، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.

ويعد هذا الظهور هو الرسمي الأول للنجمة العالمي البالغة من العمر 32 عاما، وذلك بعد فسخ حطوبتها عن مدير أعمالها وما تبعه بعد ذلك من شائعات عن أن السبب هو علاقتها بالنجم برادلي كوبر، ولكن علاقة كوبر بزوجتة العارضة ايرينا شايك، تبدو قوية.