إميليا كلارك تضفي بريقا على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2019.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة البريطانية الشهيرة إميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، والذي أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس فجر يوم الإثنين 25 فبراير.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، فستان فضي عاري الكتفين، أضفى عليها مزيدا من الجاذبية والاثارة.

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وبسطت السجادة الحمراء من أجل حفل الأوسكار اليوم، الحدث الذي يمتلئ بالإثارة والترقب لمعرفة الفائزين بأرفع جوائز السينما ومعرفة من ستكون الليلة فاصلة في مسيرتهم إذا شهدت حصولهم على هذا الشرف للمرة الأولى.

ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

ويحضر الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.