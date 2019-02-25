ريجينا كينج تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل الأوسكار 2019.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فازت النجمة والممثلة الأمريكية ريجينا ريجينا كينج، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “If Beale Street Could Talk” في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، المقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس فجر يوم الإثنين 25 فبراير .

وتنافس على الجائزة 5 نجمات مختلفات وهن إيمي آدامز عن فيلم “Vice” ومارينا دي تافيرا عن فيلم “Roma” وريجينا كينج عن فيلم “If Beale Street Could Talk” وإيما ستون عن فيلم “The Favourite” وراشيل وايز عن فيلم “The Favourite”.

وكانت النجمة العالمية بطلة فيلم If Beale Street Could Talk قد تألقت علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ، واستطاعت كينج أن تخطف الأنظار بإطلالتها البسيطة.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 48 عاما، فستان أبيض عاري الكتفين ومشقوق من اليسان مما أضفى على اطلالتها مزيدا من الجاذبية والاثارة.

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وبُسطت السجادة الحمراء من أجل حفل الأوسكار، الحدث الذي يمتلئ بالإثارة والترقب لمعرفة الفائزين بأرفع جوائز السينما ومعرفة من ستكون الليلة فاصلة في مسيرتهم إذا شهدت حصولهم على هذا الشرف للمرة الأولى.

ويقام الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.

ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

ويحضر الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.