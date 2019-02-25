شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لوحة جنائزية تجاور قناعا ذهبيا لأول مرة في المتحف المصري والان مع التفاصيل

أفرج المتحف المصري بالتحرير عن قناع مذهب للعرض في بهو المتحف لأول مرة، وذلك في المكان المخصص لقطعة الأسبوع، وفقا للعين الإخبارية.

وقطعة الأسبوع تقليد تتبعه وزارة الآثار لتسليط الضوء على بعض القطع الأثرية من المتحف.

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وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، الأحد، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن القناع كان في حوزة مواطن مصري يعيش في فرنسا، وأهداه إلى مصر ليعرض بالمتحف المصري، ونفذ قسم الترميم بالمتحف أعمال الترميم اللازمة قبل عرضه.

وأضافت أنهم سيعرضون إلى جانب القناع لوحة جنائزية تم العثور عليها في جبانة طيبة بمنطقة العساسيف، أثناء أعمال حفائر متحف المتروبوليتان للفن عام 1915.

ويظهر في هذه اللوحة 4 أفراد لأسرة واحدة، حيث يظهر رب الأسرة "نيت بتاح" على الجانب الأيمن، وخلفه غالباً زوجته "سيني" ابنة تاي، وتوضح النقوش في الأعلى أبناء سيني، حيث يظهر "إنتف" في نفس وضع والده، أما ديدي فهي تختلف عن والدتها بردائها أخضر اللون.