جينيفر لوبيز تفيض إثارة في حفل الأوسكار – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: حضرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.

وتألقت جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار بإطلالة أنيقة جدًا، فالتقطت لها المصورون أجمل الصور التذكارية التي بدت فيها بغاية الإثارة في لقطات مميّزة تصدّرت صفحات أهم المواقع الفنية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جينيفر لوبيز التمثيلية كان فيلم Second Act الذي صدر في الصالات السينمائية العالمية يوم 21 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018 المنصرم.

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الفيلم تدور قصته حول عاملة كبيرة في شركة تعيد اختراع قصة حياتها بسبب مؤهلاتها، في إطار رومانسي وكوميدي، وهو من تأليف جوستين زاكهام، وإلين جولدسميث توماس وإخراج بيتر سيجال.

ويشارك في بطولة Second Act إلى جانب جينيفر لوبيز، كل من ميلو فينتميجليا، فانيسيا هادجنز، ليا ريميني، تريت وليامز، تشارلين يي، فريدي ستروما، ديف فولي، آنالي أشفورد، ناتاشا رومانوفا ولاري ميلر.