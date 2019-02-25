ليدي جاجا وبرادلي كوبر.. عرض رومانسي لا يُنسى في الأوسكار!

متابعة بتجــــــــــــــرد: حصدت النجمة العالمية ليدي جاجا على أوسكار أفضل أغنية أصلية عن أغنية Shallow التي طرحتها بمشاركة الممثل الشهير برادلي كوبر في فيلمهما A Star Is Born وذلك في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.

وأبهرت جاجا الحضور خلال الحفل، حيث شاركها كوبر تقديم الأغنية على مسرح دولبي بحضور نخبة من أبرز نجوم العالم، وذلك وسط أجواء رومانسية جدًا سيطرت على المكان.

وكانت أغنية Shallow قد حققت نجاحًا باهرًا وتصدّرت طيلة الأشهر الماضية المرتبة الأولى عبر أهم المتاجر الرقمية في العالم.

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الجدير ذكره أن أحداث فيلم A Star Is Born تدور حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.