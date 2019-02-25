نانسي عجرم بعد فوز رامي مالك بالأوسكار: “فرحة مصر وفرحتنا كبيرة”

متابعة بتجـــــــــــــرد: هنأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الممثل ذو الأصول المصرية رامي مالك على فوزه بأوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم “بوهيميان رابسودي” في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.

وأعربت نانسي عن إعجابها بالكلمة التي ألقاها رامي بعد استلام جائزته حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “رامي مالك بعد فوزه بجائزة “أفضل ممثل” في حفل الأوسكا⁩⁠⁠: “انا ابن لمصريين مهاجرين”. مبروك لمصر والعرب!!”.

وتابعت نانسي عجرم كلامها مؤكدةً أن فرحة مصر والعرب كبيرة بنجاح رامي مالك فكتبت: “فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كبيرة!”.

تغريدة نانسي عجرم لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وروّاد الإنترنت، خاصةً أنها من الفنانين الذين يبادرون في تهنئة زملائهم على نجاحاتهم وإنجازاتهم.