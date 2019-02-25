عاصي الحلاني يفاجئ نجله بهدية بعد فوزه بلقب “ديو المشاهير”

Feb 25, 2019
بعد دقائق من اعلان فوزه بلقب “ديو المشاهير”، طرح الوليد الحلاني، نجل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أغنية بعنوان “عم يسألوا” عبر تطبيق أنغامي العالمي.
الأغنية تعتبر الأولى بمسيرة الوليد الحلاني الذي خطف لقب “ديو المشاهير” مساء الاحد في سهرة ضخمة أحيتها شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم.
ويبدو ان عاصي الحلاني أحب أن يفاجئ نجله بهذه الأغنية احتفالاً باللقب. حيث غرّد الوليد كاشفاً حقيقة الأغنية وقال: “صراحةً هذه الأغنية كنت أحضرها منذ فترة ولكن لم يكن بالأساس طرحها اليوم، والدي أطلقها وفاجأني آخر الحلقة، انشاء الله تنال إعجابكم“. وختم قائلاً: “بحبكن قد الدني“.
وكان الوليد الحلاني قد خاض المنافسة على مدار أكثر من ثلاثة اشهر ضمن البرنامج وقدّم لوحات غنائية بعدة لغات عربية، انكليزية، تركية. وحصد اعجاب لجنة التحكيم والمشاهدين.
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