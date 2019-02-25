بالصور- ليدي غاغا وبرادلي كوبر يثيران الشكوك في الاوسكار

خطفت النجمة ليدي غاغا الانظار خلال تقديمها برفقة النجم برادلي كوبر أغنية shallow وذلك في حفل توزيع جوائز الاوسكار الذي اقيم فجر يوم الاثنين على مسرح دولبي في هوليوود.

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وفازت أغنية shallowبجائزة أوسكار أفضل أغنية من فيلم A Star Is Born.

وحصد أداء غاغا وكوبر على المسرح الكثير من الاعجاب بعدما تألقا بأدائهما الرومنسي الذي فاق كل التوقعات، حيث ظهرت الصور وهما في قمة الانسجام. ما دفع بالعديد من المشاهدين الى التعليق حول طبيعة علاقتهما خاصة بعدما انفصلت ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً منذ أيام قليلة.

حبيبة برادلي كوبر العارضة الروسية الشهيرة ايرينا شايك كانت متواجدة في الحفل وصفقت بحرارة بعد أداء حبيبها وغاغا للأغنية.