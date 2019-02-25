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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمرّ يومان فقط، من مشاركة نسرين طافش جمهورها، بمقطع فيديو لها، وهي ترتدي الحِجاب، وتصلّي صلاة الجمعة، في أحد مساجد دمشق، إلا وفاجأتْ متابعيها بنشر صورة جديد لها، وهي تتجوّل في شوارع سوريا، مرتدية "الشورت".
وبالطّبع، لم تسلمْ نسرين من التعليقات السلبية، والسّاخرة، من قبل متابعيها، بسبب هذا التناقض الغريب في ملابسها، ما بين الحشمة والانفتاح.
وقال أحد متابعيها على السوشال ميديا: "لسة إمبارح كنتي بالجامع وعم تحكي عن الخشوع".
ووافقه الرأي آخر، معلقًا: "أول إمبارح كنتي عند المسجد وبتحكي سكينة وطمأنينة.. وبعد يومين لابسة شورت.. ارحمينا".
وعاتبتها أخرى: "استحي علي حالك طلعتي من سوريا شلحتي أواعيكي لسا إمبارح طالعة بالحجاب وكلك إيمان الكل بيحكي عليكي بطلتي ممثلة صرتي استعراضية".
وسخر آخر: "الجمعة كنتي محجبة واليوم بالشورت بيصير.. ااااخ بس قربت قربت على قولة أبو محمود".
وكانت الفنانة السورية، نسرين طافش، قد شاركتْ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بمقطع فيديو لها، أثناء تواجدها داخل مسجد بدمشق، لأداء صلاة الجمعة.
ووجّهتْ نسرين، رسالة إلى جمهورها من داخل المسجد، وهي ترتدي الحِجاب، قائلة: "جمعة مباركة.. محبة وسلام من جامع الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي بدمشق.. على بساطة المكان إلا إنه فيه نور وسكينة".
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تظهرُ "بالشورت" بعد الحِجاب.. والجمهور: "ارحمينا"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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