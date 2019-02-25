هل أُصيب رامي مالك بالعين لحظة تتويجه بالأوسكار فسقط أرضًا؟.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ "عين الحسود" أصابتْ رامي مالك، الممثّل الأمريكيّ، صاحب الأصول المصرية، فور تسلّمه جائزة "الأوسكار" 2019 لأفضل ممثّل عن فيلم "بوهيميان رابسودي" BOHEMIAN RHAPSODY، حيث فقد توازنه، وسقط أرضًا، أمام جمهورالحاضرين.

والتقطتْ عدسات المصوّرين، في حفل الأوسكار الـ91، الذي أقيم على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، رامي أثناء سقوطه من حافة المنصّة، التي تسلّم عليها الجائزة، قبل أنْ يسرع عدد من المُسعفين بالذّهاب إليه، وفحصه للتأكّد من سلامته.

وتدارك رامي الموقف المحرج، بابتسامته المعهودة، بعد خطفه الأجواء، أثناء تتويجه بالجائزة العالمية.

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يُذكر، أنّ "مالك" قد حقّق نجاحات كبيرة، خلال مسيرته الفنية في أمريكا، حيث بدأ مشواره، حينما شعر بأنّ لديه موهبة في أداء نفس أصوات كبار المُغنّيينَ الأمريكيين، بل وتجسيد شخصياتهم أيضًا.