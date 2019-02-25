شكرا لقرائتكم شاهد.. ماذا غنى عبدالكريم عبدالقادر بطريقه إلى العلا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الشاعر الكويتي خالد البذال، مقطع فيديو للفنان عبدالكريم عبدالقادر المزمع تكريمه مساء اليوم الجمعة 22 على مسرح المرايا في العلا وهو يترنم بأغنيته الشهيرة "ألا وعذابي" التي كتبها البذال نفسه ولحنها عبدالرب إدريس.

وبدا في مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الطائرة الخاصة التي تقل النجم الكبير ونجله خالد بصحبة الشاعر البذال وهو في سعادة غامرة.

وكتب البذال معلقاً على الفيديو: "إلى العلا بالمملكة العربية السعودية مع الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر لتكريمه، شكراً للمملكة وشعبها على هذا التكريم، وما شفت بوخالد بطول رحلتي معاه بهذه الفرحة وأطربنا في أغنيته "ألا وعذابي" لأن المملكة عشق أبوخالد وعشقنا".

يذكر أن حفلة تكريم الفنان عبدالكريم عبدالقادر سيحييها النجمان راشد الماجد وماجد المهندس، اللذان وصلا إلى العلا مساء الخميس.