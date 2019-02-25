اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت الفنانة أنغام زواجها من الموزِّع الموسيقي أحمد ابراهيم خلال لقاء مع برنامج MBCTrending على هامش حفلها في الكويت ضمن حفلات فبراير الكويت.

وردت خلال اللقاء على أخبار زواجها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول "الله يبارك فيكم" لتؤكد خبر الزواج. لكنها رفضت الدخول في تفاصيل الموضوع المتعلق بحياتها الشخصية. علماً بأن خبر الزواج تسرّب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية.

وكانت زوجة "ابراهيم" قد طلبت الطلاق بداعي الضرر من زواجه الثاني بدعوى قضائية رغم وجود ولدين ثمرة زواجهما. إلا أنه تجاهل الأمر معلقاً على زواجه من أنغام، موضحاً أنه سيُعلِن الخبر بعد الاطمئنان على نجاح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الذي طُرِحَ يوم الخميس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تؤكِّد زواجها وتتلقى التهاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.