كشف حِيلة أنغام في الدعاية لألبومها "حالة خاصّة جدًّا"

شهد ألبوم أنغام الجديد العديد من المفاجآت لجمهورها، وكانت البداية مع طرح أكثر من أغنية مقدّما قبل طرح الألبوم، الأمر الذي يُعد للمرة الأولى تقوم به، وهذا ما يسير عليه الهضبة الفنان عمرو دياب إذ يتبع طريقة طرح بعض الأغاني المنفردة قبل الألبوم، ليقيس على ذلك مدى انجذاب الجمهور بشأن أغنية معينة أو موسيقى ما.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدّى لإثارة الجدل من جديد قبل طرح ألبومها بيوم والذي تم طرحه فجر الخميس الماضي، إذ فوجئ الجمهور بانتشار أخبار في العديد من المواقع الإلكترونية تفيد بزواج الفنانة أنغام سرا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي يشاركها بتوزيع عدد 6 أغنيات من أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "حالة خاصة جدا".

وأثارت أنغام حفيظة جمهورها الذي فوجئ بزواجها للمرة الرابعة، والمرة الثانية سرا بعد زيجتها من الممثل أحمد عز، رغم كونه زواجا شرعيا لكنها باتت تحبذ طريقة الخفاء، ربما خوفا على صورة أبنائها عمر وعبدالرحمن حسبما يردد البعض.

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واستطاعت أنغام أن تثير الجدل بمجرد طرح أخبار تفيد بزواجها الذي شهد لغطا كثيرا بينها وبين زوجة الموزع الأولى، وهو الأمر الذي يتردد دون تأكيد من أي طرف، ما بين أنها تسببت في دخولها المستشفى وهو الأمر الذي قيل عنه إشاعة، وبين تقديم الزوجة بقضية ضد زوجها، وأقاويل تؤكد انفصال أحمد عن زوجته قبل زواجه من أنغام.

ونشر الموزع أحمد إبراهيم بعد طرح الألبوم بساعات قليلة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستغرام"، صورة البوستر الدعائي لأنغام وعلق على الصورة بكلمات: "ألف مبروك يا حبيبتي.. ربنا يسعدك وينجحك"، لترد عليه الفنانة أنغام قائلة: "مبروك علينا يا حبيبي"، وتُعد أغنية "حالة خاصة جدا" والتي يحمل عنوانها الألبوم الجديد من توزيع أحمد إبراهيم، وأغنيات: "هتقول لربنا إيه، ولا دبلت، متطمنة، على حسك في إيامي، وأغنية حبايبنا".

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وشبّه الجمهور ورواد السوشيال ميديا والنقاد طرق الدعاية لألبوم أنغام الجديدة بنفس الطرق التي اتبعها الهضبة عمرو دياب، إذ سارت أنغام على نفس الخطى ربما دون قصد منها، لكن وجه التشابه بينهما كبير، حيث ارتبط الاثنان سرا قبل طرح ألبوماتهما وأيضا أطلقا بعض الأغاني المنفردة قبل طرح الألبوم كاملا كنوع من الدعاية للألبوم وإثارة الجدل حولهما قبل طرح الأغاني الجديدة، وبالنسبة إلى طرح الفنانة أنغام بعض الأغنيات المنفردة قبل الألبوم، هل كانت تقيس مدى نجاح بعض الأغنيات من الألبوم أم أنه مجرد اقتراحات من شركات الاتصالات الشهيرة أم طريقة جديدة للدعاية قبل طرح الألبوم؟ كل هذه التساؤلات يجيب عنها النقاد لـ"العرب اليوم" في السطور التالية حيث جاءت الآراء بشأن أنها طرحت أغنية أو اثنتين، وهذا الأمر عكس الهضبة المتصدر لهذه الطريقة.

ويقول الناقد الموسيقي محمد عدلي: "الأفكار الدعائية أو التسويقية لأي ألبوم بجانب المطرب تكون النصيب الأكبر فيها لشركات الإنتاج، وإذا رجعنا لعمرو دياب نجد أن شركة فودافون هي التي جعلته يستخدم هذا الأسلوب ولم تكن فكرته"، وأضاف عدلي: "أنغام أيضا ليست فكرتها طرح أغنيات قبل الألبوم، إنما فكرة دعائية للحصول على أكبر مكسب مادي من الألبوم بحيث عند نزول الأغنية على تطبيق معين هذا يدير عائدا ماليا أكبر بكثير حتى من بيع السيديهات، وهذا يأتي في المرتبة الثانية بعد الحفلات والمكسب في الغالب يكون من "الكول تون" وبيع الأغاني لشركات الاتصالات المختلفة من خلال تطبيق معين"، وأشار إلى أن هذه الطريقة تحقق مكاسب وإيرادات كبيرة على المستوى العام لجميع صناع الألبوم، مؤكدا على وجود تشابه مع الهضبة عمرو دياب في فكرة إصدار أغنيات قبل طرح الألبوم لكن عمرو أخذها بشكل طويل وهذا أثر على الألبوم بعد ذلك لأنه استمر نحو 4 أشهر على هذا المنوال ينزل أغنية بعد أغنية.

وتابع أن "أنغام لم تسير على هذا النهج الطويل من إصدار أغنيات كثيرة منفردة أو مدة طويلة لكن الموضوع كان قصيرا جدا معها، وهذا صحيح من وجهة نظري، لأن التمادي في ذلك يجعل عند عرض السلعة الفنية للجمهور أنها تكون مكررة أو مسموعة قبل ذلك بمدة طويلة".

وقال الناقد الفني محمد الأسواني إن "منتجي وصُناع الأغنية قبل ذلك كانوا يصدرون الألبوم كله كاملا فكان لا يُحقق المكسب الكبير للمنتج أو المخرج، لذا اضطروا يقومون بعمل طريقة جديدة ويطرحون الألبوم أغنية تلوى الأخرى حتى يستطيعوا الاستفادة من الألبوم كله وكل أغنية تأخذ حقها في الدعاية بدلا من أن الألبوم كله ينزل وينجح فيه أغنية أو اثنتين فقط".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي تحقيق الإيرادات، فهو موضوع تجاري وربحي بحت بالأساس وبعيدا عن الجزء الفني وأنغام نفسها، وقام بذلك عمرو دياب ومحمود العسيلى، لأن شركات الاتصالات بالتعاون مع المنتجين هي التي تقوم بذلك لتفعيل الاشتراكات والدعاية للألبوم عن طريق طرح أغنية أو اثنتين، وأشار إلى أن تلك الفكرة تجعل الأغنيات تأخذ حقها من الاستماع وأيضا الدعاية وبالتالي يكسب المنتج والشركات، وهذه الطريقة تكون ناجحة مع النجوم السوبر ستار لأن الجمهور يكون متفاعلا معها بشكل كبير وبالتالي يخدم الألبوم في النهاية.

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