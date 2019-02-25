نجلاء بدر تتعاقد على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب"

تعاقد المنتج أيمن عبد الباسط مع الفنانة نجلاء بدر، على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب"، للمخرج أحمد عبد الباسط, حيث يعد هذا العمل ثاني تجارب نجلاء في السينما بعدما قامت ببطولته فيلم"قدرات غير عادية" للمخرج داود عبد السيد.

وجاء التعاقد مع نجلاء بدر، ليكون خامس التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره أول أبريل المقبل، حيث يستكمل المخرج أحمد عبد الباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل، وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم، الذي سيضم عددًا كبيرًا من الأبطال.

يشار إلي أن فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد، ومحمود حميدة، ووليد فواز، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج أيمن عبد الباسط، وإخراج أحمد عبد الباسط.

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