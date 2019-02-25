شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفيلم الوثائقى.. فضيحة جديدة لمايكل جاكسون بخط يده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض الفيلم الوثائقى الذى يحمل اسم Leaving Neverland، والذى يدعى تورط المغنى العالمى مايكل جاكسون فى التحرش بالأطفال ويعرض حياته الجنسية، توالت المفاجآت التى تثبت صحة إدعاءات الفيلم بنشر رسالة جديدة لخط يد ملك البوب الراحل.

الرسالة الجديدة التى أهداها ملك البوب الراحل لـ مايكل ياكوبشاجن، أحد ضحايا جاكسون أكدت تورطه فى التحرش بالأطفال بحسب ما أكده خبير خطوط يدوية لصحيفة الديلى ميل البريطانية.

وقال خبير الخطوط اليدوية فى إحدى لقاءاته التليفزيونية، إن الرسالة التى كتبت على غلاف الكتاب، مكتوبة بطريقة "متوترة" وتعود لملك البوب الراحل مقارنة بالكتابات التى انتشرت بخط يده قبل ذلك.



رسالة مايكل جاكسون بخط يده

وفى إحدى اللقاءات التلفزيونية لـ "جاكوبشاجن" أحد الضحايا، كشف عن عدد من الرسائل "غير اللائقة" التى تلقاها من مايكل جاكسون، بما فى ذلك غلاف الكتاب وقال إنها هدية من ملك البوب.

ومن ضمن الرسائل التى تلقاها جاكوبشاجن من ملك البوب الراحل، كانت دعوة لمرافقته فى جولته الغنائية الشهيرة "هاي ستوري" أواخر تسعينيات القرن الماضى.

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ومن جانبهم قرر ورثة ملك البوب الراحل رفع قضية على شبكة قنوات HBO لإذاعتها الفيلم الوثائقى، واصفين إياه بأنه يشوه سمعة جاكسون خاصة بعد وفاته وعدم مقدرته على الرد والدفاع عن نفسه، بالإضافة الى استنادهم لأشخاص مجهولين الهوية فى التوثيق بحد وصفهم.

يذكر أن الفيلم الوثائقى " LEAVING NEVERLAND " عرض ضمن فعاليات مهرجان " Sundance Film Festival " والعمل يتهم جاكسون بشكل واضح بالتحرش جنسيا بالأطفال، وبمجرد عرضه بالمهرجان أكد عدد من النقاد الفنيين أن العمل يحتوى على عدد من التفاصيل المزعجة أكثر مما تخيله الكثيرون.