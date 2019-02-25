بالصور- نجوم الفن ينعون والدة مصطفى خاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي لنجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد، ونعى أصدقاء خاطر والدته عبر صفحاتهم الشخصية بموقع "إنستجرام"، ومنهم:

أكرم حسني

نشر الفنانة أكرم حسني صورة للفنان مصطفى خاطر وهو يقبل يد والدته، وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة مصطفى خاطر في ذمة الله.. ربنا يرحمها و يسكنها فسيح جناته".

أشرف عبدالباقي

ونعى مؤسس فريق "مسرح مصر" الفنان أشرف عبد الباقي والدة مصطفى، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله، والدة مصطفى خاطر ربنا يرحمها ويغفرلها".

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة لمصطفى خاطر مع والدته، وكتب "الله يرحم والدتك ويصبركم على الفراق أخويا وصديقي مصطفى خاطر".

محمد أنور

نشر نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أنور صورة خاطر، وكتب: "البقاء لله والدة مصطفى خاطر في ذمه الله. اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار".

وتابع: "اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم زد من حسناتها، وتجاوز عن سيئاتها".

أضاف: "اللهم أنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار، وانت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم".

دينا محسن

ونعت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، والدة خاطر وكتبت:" البقاء لله والده خاطر في ذمه الله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنة".

سارة درزاوي

دعت الفنانة سارة درزاوي لوالدة خاطر، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدة مصطفى خاطر ربنا يغفرلها و يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. ويجعل تعبها في ميزان حسناتها.. من السيدات الفاضلات الطيبات جدا اللي قابلتهم في حياتي ربنا يصبر أهلها واحبابها على فراقها".

سعد الصغير

نشر المطرب سعد الصغير صورة خاطر مع والدته وكتب: "توفيت والدة مصطفى خاطر ربنا يرحمها يارب ويصبرك يا مصطفى، عارف وحاسس بيك جدا والفترة دي هتبقا أصعب حاجة في حياتك بس انت قدها ربنا يصبرك يا حبيبي يارب ارحمها برحمتك اللهم امين".