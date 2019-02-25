أنغام وأحمد إبراهيم.. تسريب رسالة للفنانة قبل إفشاء خبر زواجهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علم موقع "فوشيا" من مصادر داخل منزل الزّوجة الأولى، ياسمين عيسى، أنّ الفنانة المصرية، أنغام، حرصت على تهنئة زوجها الموزّع، بمناسبة عيد ميلاده، الذي وافق يوم 9 فبراير الجاري من أسبوعين، أيْ قبل إفشاء خبر زواجهما.

ويقول نصّ الرّسالة، التي كتبتها أنغام بخطّ يدها: "كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد".

وأضافتْ: "كل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله.. بحبك إمضاء أنغام".

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وكان موقع "فوشيا"، قد انفرد بكواليس زواج أنغام السّرّيّ، من أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، "حالة خاصة جدًا".

وكشفتْ المصادر لـ"فوشيا" في وقت سابق، أنّ الموزّع أحمد إبراهيم، يصغُر أنغام، بما يقرب 10 أعوام، وأنّ الزّواج تمّ على نطاق ضيّق بحضور أسرتها فقط.،

ولفتتْ، إلى أنّ أنغام، اشترطتْ على أحمد إبراهيم، طلاق زوجته ياسمين عيسى، التي ما زالت على ذمّته حتى الآن، بينما أقامتْ الأخيرة دعوى قضائيّة للطلاق منه، بعدما علمتْ بالخبر.