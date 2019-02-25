كيلي بروك عن تجارب إجهاضها السّابقة: كنتُ أشعرُ بالفشل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحتْ الممثّلة، والعارضة الانجليزية الشّهيرة، كيلي بروك، قلبها، وتحدّثتْ عن تجارب الإجهاض، التي سبق أن تعرّضتْ لها، معترفة بأنّها كانت تشعر بـ "الفشل" في كلّ مرّة كانت تفقد فيها جنينها.

وأشارتْ بروك، 39 عامًا، إلى أنّها متصالحة تمامًا، مع نفسها، فيما يتعلّق بفكرة عدم إنجابها أيّ أطفال، واحتمال ألّا تصير أمًا على الإطلاق.

وقالتْ في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "قد تشعرين بقدر من الفشل، إذا تعرّضتِ لتجربة الإجهاض، أو تشعرين بعدم وجود إنصاف، لكنّي تمكّنتُ من تجاوز تلك التجربة، رغم صعوبتها وقسوتها، نتيجة ما تمّ فقدانه".

Advertisements

وعن خططها العائلية للمستقبل، قالت بروك "أجلسُ وأسأل نفسي (هل أنا حقًا أريد إنجاب أطفال ؟ وهل هذا شيء أريد تحقيقه بالفعل ؟) وقد أدركتُ بالفعل أنّه ليس ذلك الشيء الذي لطالما تمنيته".

وأوضحتْ، أنّها وبينما قد تشعر ببعض الحزن لعدم تمكّنها من إنجاب أطفال بعد، لكنّها تشعر براحة في جوانب أخرى بحياتها، وأنّها تستغلّ شغفها بأعمال البستنة، باعتبارها علاجًا يخلّصها من أيّ هموم.