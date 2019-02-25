الممثلة الشابة إلهام عبد البديع تنضم إلى "فلانتينو"

انضمت الممثلة الشابة إلهام عبد البديع إلى أسرة مسلسل "فلانتينو" أمام عادل إمام والمقرر عرضه في رمضان المقبل وهو من إخراج رامي إمام. وقدَّمت إلهام خلال السنوات الماضية مجموعة من المسلسلات الدرامية والتي عرضت في شهر رمضان منها طاقة القدر مع حمادة هلال ومنها الزيبق وذهاب وعودة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - إلهام عبد البديع توضح أن "صباح الخير" مميز - عادل إمام يلتقي دلال عبدالعزيز في " فلانتينو" رمضان المقبل

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