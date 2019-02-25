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النجم الهندي شاروخان يهنئ زوجته بعيد الزواج

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نشر النجم الهندي شاروخان صورة تجمعه بزوجته إحتفالا بمرور 30 عاما على زواجهما وذلك عبر حسابه بالأنستغرام وقال أنه طوال 30 عاما زواج لم يتنزل دمعه من عيون زوجته طوال فترة الزواج متمنيا لها كل السعادة شاروخان قدم مجموعة كبيرة من الأفلام أشهرها ليلة رأس السنة 

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