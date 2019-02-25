شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القائمة الكاملة للفائزين بـ24 جائزة أوسكار 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار منذ ساعات على حفل توزيع الجوائز الأعلى شأناً فى صناعة السينما، حفل الأوسكار السنوى رقم 91، الذى أقيم فى مسرح دولبى بهوليوود مساء أمس، حاملاً مفاجآت عديدة للفائزين والمشاهدين.
ومن أبرز الأفلام التى حصدت أكثر من جائزة، فيلم Bohemian Rhapsody الذى فاز بـ 4 جوائز أوسكار، العمل الذى فاز بجائزة أفضل مونتاج، أفضل مكساج ومونتاج صوتى وأفضل ممثل، وهو الفيلم الذى يشارك فى بطولته إلى جانب رامى مالك كل من جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وفيلم فيلم Green Book، Roma، Black Panther اللذين فازوا بـ3 جوائز أوسكار.
وفيما يلى القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2019:
أفضل ممثل رئيسي:
رامي مالك عن فيلم "Bohemian Rhapsody"
أفضل ممثلة رئيسية:
أوليفيا كولمان عن فيلم "The Favourite"
أفضل فيلم:
"Green Book"
أفضل مخرج:
ألفونسو كوارون عن فيلم "Roma"
أفضل ممثل مساعد:
ماهر شالا على عن فيلم "Green Book"
أفضل ممثلة مساعدة:
ريجينا كينج عن فيلم "If Beale Street Could Talk"
أفضل سيناريو أصلي:
"Green Book"
أفضل سيناريو مقتبس:
"BlacKkKlansman"
أفضل فيلم رسوم متحركة:
"Spider-Man: Into the Spider-Verse"
أفضل فيلم أجنبي بلغة أجنبية:
"Roma" المكسيك
أفضل فيلم وثائقي:
"Free Solo"
أفضل فيلم وثائقي قصير:
"Period: End of Sentence"
أفضل فيلم قصير حى:
"Skin"
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
"Bao"
أفضل تصوير سينمائى:
"Roma"
أفضل موسيقى أصلية:
"Black Panther"
أفضل أغنية فى فيلم:
أغنية "Shallow" من فيلم "A Star is Born"
أفضل تعديل صوتى:
"Bohemian Rhapsody"
أفضل مكساج صوتى:
"Bohemian Rhapsody"
أفضل تصميم إنتاج:
"Black Panther"
أفضل مكياج وشعر:
"Vice"
أفضل تصميم أزياء:
"Black Panther"
أفضل مونتاج:
"Bohemian Rhapsody"
أفضل مؤثرات بصرية:
"First Man"
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