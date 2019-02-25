شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار.. فيلم Rami Malek يقترب من المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار منذ ساعات قليلة على حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحصد المصرى رامى مالك جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وحصل الفيلم على 3 جوائز أخرى وهى أفضل مونتاج ومكساج ومونتاج صوتى.
وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 861 مليون دولار منذ طرحه فى دور العرض حول العالم يوم 2 نوفمبر من العام الماضى، واستطاع الفيلم أن يجنى تكلفة إنتاجه فى خلال أسبوعين تقريباً من طرحه.
الفيلم من إنتاج شركة Fox، ويسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.
يشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار.. فيلم Rami Malek يقترب من المليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.