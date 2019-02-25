شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار.. فيلم Rami Malek يقترب من المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار منذ ساعات قليلة على حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحصد المصرى رامى مالك جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وحصل الفيلم على 3 جوائز أخرى وهى أفضل مونتاج ومكساج ومونتاج صوتى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 861 مليون دولار منذ طرحه فى دور العرض حول العالم يوم 2 نوفمبر من العام الماضى، واستطاع الفيلم أن يجنى تكلفة إنتاجه فى خلال أسبوعين تقريباً من طرحه.

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الفيلم من إنتاج شركة Fox، ويسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

يشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.