بالصور: بعد نجاح حفلته في السعودية.. تامر حسني يؤدي مناسك العمرة

حرص المطرب تامر حسني على تأدية مناسك العمرة خلال تواجده في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح حفله الذي أحياه يوم الجمعة الماضي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

ونشر حسام حسني مدير أعمال وشقيق تامر صورة تجمعهما من أمام الكعبة بملابس الإحرام، معلقًا “الحمد والشكر لله.. صباحكم أبيض إن شاء الله”.

يُذكر أن الفنان تامر حسني طرح مؤخرًا كليب “ناسيني ليه” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من 15 مليون مشاهدة حتى الاَن.