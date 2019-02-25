بالفيديو والصور: ميغان ماركل تضع الحناء المغربية على يديها

ظهرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل وهي تضع الحناء المغربية التقليدية خلال تواجدها حالياً في المغرب في زيارة رسمية برفقة زوجها الأمير هاري.

فقد توجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى منطقة جبال أطلس لدعم تعليم الفتاة القروية، في ثاني زيارة للعائلة المالكة إلى المغرب خلال الفترة الأخيرة بعد زيارة الأمير تشارلز عام 2011.

وشوهدت دوقة ساسيكس خلال مقطع فيديو تم تصويره خلال وجودها وزوجها في مدينة أسني، حيث كانت تضع لها إحدى السيدات الحناء على الطريقة التقليدية المغربية، بينما بدت السعادة العفوية على على تصرفاتها العفوية التي ميغان ماركل التي تقول التقارير إن زيارتها للمغرب ستكون هي آخر رحلة خارجية لها قبل أن تضع مولودها الأول في شهر أبريل المقبل.

وقد ظهرت ميغان ماركل بشكلها الجديد في أحدث الصور حيث حازت على إشادة رواد السوشيال ميديا بسبب حرصها دائماً على إظهار احترامها لعادات الدول التي تزورها، فضلاً عن جهودها لدعم النساء حول العالم منذ زواجها من الأمير هاري.