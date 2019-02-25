الأوسكار.. Green Book أفضل فيلم ورامي مالك يفوز بجائزة أفضل ممثل
أعلنت فجر اليوم أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، والتي ترشح فيها فيلمان عربيان للفوز بجائزتين في الحفل السنوي، الذي يشهد جدلا كبيرا بسبب عدم وجود مقدم للحفل، وسط انخفاض حاد في عدد المشاهدات العام الماضي.
إليكم القائمة الكاملة للفائزين بحسب موقع سي إن إن:
جائزة أفضل فيلم: Green Book
جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي: رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody
جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم The Favorite
جائزة أفضل ممثلة في دور مساند: ريجينا كينغ عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk
جائزة أفضل ممثل في دور مساند: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم Green Book
جائزة أفضل إخراج: ألفونسو كوارون عن فيلم “روما”
جائزة أفضل فيلم وثائقي: Free Solo
جائزة أفضل مكياج: فيلم Vice
جائزة أفضل تصميم ملابس: فيلم Black Panther
جائزة أفضل تصميم لموقع تصوير: فيلم Black Panther
جائزة أفضل تصوير: فيلم Roma
جائزة أفضل مونتاج صوت: فيلم Bohemian Rhapsody
جائزة أفضل مزج صوتي: فيلم Bohemian Rhapsody
جائزة أفضل فيلم أجنبي: فيلم Roma
جائزة أفضل مونتاج: فيلم Bohemian Rhapsody
جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider Man in to the Spider Verse
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: Period. End of Sentence
جائزة أفضل مؤثرات بصرية: First Man
جائزة أفضل فيلم قصير: فيلم Skin
جائزة أفضل نص أصلي: فيلم Green Book
جائزة أفضل نص مقتبس: فيلم Blackkklansman
جائزة أفضل موسيقى: فيلم Black Panther
جائزة أفضل أغنية في فيلم: فيلم A Star is Born
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