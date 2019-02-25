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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 25 فبراير 2019 الأوسكار.. Green Book أفضل فيلم ورامي مالك يفوز بجائزة أفضل ممثل أعلنت فجر اليوم أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، والتي ترشح فيها فيلمان عربيان للفوز بجائزتين في الحفل السنوي، الذي يشهد جدلا كبيرا بسبب عدم وجود مقدم للحفل، وسط انخفاض حاد في عدد المشاهدات العام الماضي. إليكم القائمة الكاملة للفائزين بحسب موقع سي إن إن: جائزة أفضل فيلم: Green Book جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي: رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody

جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم The Favorite

جائزة أفضل ممثلة في دور مساند: ريجينا كينغ عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk

جائزة أفضل ممثل في دور مساند: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم Green Book

جائزة أفضل إخراج: ألفونسو كوارون عن فيلم “روما”

جائزة أفضل فيلم وثائقي: Free Solo Advertisements جائزة أفضل مكياج: فيلم Vice

جائزة أفضل تصميم ملابس: فيلم Black Panther

جائزة أفضل تصميم لموقع تصوير: فيلم Black Panther

جائزة أفضل تصوير: فيلم Roma جائزة أفضل مونتاج صوت: فيلم Bohemian Rhapsody

جائزة أفضل مزج صوتي: فيلم Bohemian Rhapsody

جائزة أفضل فيلم أجنبي: فيلم Roma

جائزة أفضل مونتاج: فيلم Bohemian Rhapsody

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة: Spider Man in to the Spider Verse جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: Period. End of Sentence

جائزة أفضل مؤثرات بصرية: First Man

جائزة أفضل فيلم قصير: فيلم Skin

جائزة أفضل نص أصلي: فيلم Green Book

جائزة أفضل نص مقتبس: فيلم Blackkklansman

جائزة أفضل موسيقى: فيلم Black Panther

جائزة أفضل أغنية في فيلم: فيلم A Star is Born

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