شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن "بوهيميان رابسودي" والان مع التفاصيل

فاز الممثل المصري الأمريكي رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي"، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح دولبي مساء الأحد بتوقيت أمريكا، وفقا للعين الإخبارية.

وقال رامي عقب تسلمه الجائزة: "أنا الجيل الأول من عائلة مصرية مهاجرة، أشكر أمي وأبي وعائلتي على مساندتهم لي".

وجسد رامي في الفيلم دور فريدي ميركوري قائد الفرقة الموسيقية الملكية الراحل.

وبرز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية وقام بدور ميركري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.

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تتميز هذه النسخة بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة".

وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.

وقلّص زمن الحفل هذا العام إلى 3 ساعات فقط، بعد أن كانت مدته في الدورة السابقة 4 ساعات، لتراجع نسبة المشاهدين.

حدد المنظمون للمشاهير الذين سيفوزون بجوائز 90 ثانية فقط للنهوض من أماكنهم واعتلاء المسرح لاستلام جوائزهم، مع التأكيد على ضرورة اختصار الكلمة التي سيلقونها.

وتراجعت اللجنة المعنية بترتيب أمور الحفل عن خطة لتقديم 4 جوائز خلال فقرات إعلانية في الحفل، في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.