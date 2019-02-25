شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة اللبنانية إليسا تجري جراحة ناجحة في بلجيكا والان مع التفاصيل

كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن عودتها لمنزلها في لبنان، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة ببلجيكا.

إليسا نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر"، وعدت خلالها بنشر تفاصيل "مشوار الانتصار" الذي أعلنت عنه من لحظة وصولها بلجيكا حتى تمام شفائها وعودتها، وفقا للعين الإخبارية.

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وقالت في آخر تغريدة: "عدت إلى منزلي الحبيب، اشتقت إليكم".

وسبق أن أعلنت إليسا خلال برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم على "إم تي في"، عن نيتها التوجه إلى بلجيكا للخضوع إلى جراحة في يدها، بعد مضاعفات "بسيطة" ناجمة عن رحلة شفائها من مرض سرطان الثدي.

وأعلنت إليسا أنه بعد استئصال الورم وجزء من الغدد الليمفاوية، تجمعت المياه في يدها على هيئة ورم، استلزم علاجه عملية بسيطة في بروكسل، لزراعة جزء من الدهون بدلاً من الغدد الليمفاوية التي جرى استئصالها، حتى تتخلص من المياه الزائدة بشكل دوري.