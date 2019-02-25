كفرناحوم لم يوفَّق في الأوسكار.. ونادين لبكي فازت بقلوب اللبنانيين

متابعة بتجـــــــــــــرد: لم يوفَّق فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بنيل جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، وذهبت الجائزة الى الفيلم المنافس “روما” الذي يتناول قصة مديرة منزل من عائلة من الطبقة الوسطى في السبعينات.

مع ذلك، لقيت المخرجة وفيلمها الضخم دعمًا كبيرًا من قبل الجمهور اللبناني، خصوصًا أنها حققت إنجازًا بهذا العمل وفازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي.

وكانت نادين قد ظهرت على السجادة الحمراء برفقة زوجها المنتج خالد مزنّر والطفل “زين” بطل فيلم “كفرناحوم”.

وقد كتبت لبكي في تعليق على صورتها مع زوجها على انستغرام قائلة: “ربحنا أم لا، لقد سبق وفزنا بقلوبكم! نحب لبنان”.