"روما" يحصد 3 جوائز أوسكار.. ولا مفاجآت في الأدوار الثانوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم "جرين بوك" الذي يتناول قصة حقيقية لعازف بيانو أسود يجول في جنوب الولايات المتحدة الغارق في الفصل العنصري، مساء الأحد (بتوقيت أمريكا)، في هوليوود بأوسكار أفضل فيلم، فيما كان "روما" للمكسيكي ألفونسو كوارون أيضاً نجم الدورة الـ91 لأعرق الجوائز السينمائية.



وفاز المخرج المكسيكي (57 عاماً) بجائزة أفضل مخرج وأفضل تصوير وأفضل فيلم أجنبي عن فيلم "روما" الذي يتناول طفولته في مكسيكو.



كما فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن تأديته دور فريدي مركوري قائد فرقة "كوين" البريطانية في فيلم "بوهيميان رابسودي".

وسجلت مفاجأة على صعيد الممثلات بفوز البريطانية أوليفيا كولمان بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ذي فايفوريت" متغلبة على جلين كلوز (ذي وايف) التي كانت الأوفر حظا للفوز.

Advertisements

ولم تسجل مفاجآت في الأدوار الثانوية مع منح الجائزة لماهرشالا علي (جرين بوك) الذي كان فوزه شبه مؤكد فضلا عن ريجينا كينج عن دورها في فيلم "إف بيل ستريت كود تاك".

ونال المخرج المخضرم سبايك لي أول جائزة أوسكار في مسيرته الطويلة بفوزه بجائزة أفضل سيناريو مقتبس. وسبق للمخرج الشهير أن منح جائزة أوسكار فخرية في عام 2016.

وفازت ليدي جاجا بأوسكار أفضل أغنية أصلية مع "شالو" ضمن فيلم "إيه ستار إز بورن". وكانت المغنية مرشحة أيضا لنيل جائزة أفضل ممثلة.