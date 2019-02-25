الأمير هاري يُمازح زوجته بشأن حملها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرتْ دوقة ساسيكس ميغان ماركل بإطلالة لافتة عندما انضمّت إلى زوجها الأمير هاري من أجل مأدبة عشاء في مقرّ إقامة السفير البريطاني توماس رايلي وزوجته ليا في المغرب.

وارتدت ميغان 37 عامًا، فستانًا باللون الوردي الفاتح من ماركة "ديور" وأقراطًا مرصعة بالماس بقيمة 6.950 جنيه إسترليني وحقيبة من الساتان من "ديور" أيضًا.

وتمّ تنظيم العشاء للسماح للأمير هاري وميغان بمقابلة الشباب والقيادات النسائية والرياضيين المعاقين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأثناء زيارتها لبلدة أسني لمقابلة المعلمين، شوهدت ميغان وهي تنظر إلى بطنها أثناء جلوسها إلى جانب الأمير هاري.

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وهنّأت إحدى المدرسات ميغان على حملها أثناء الحديث مع الموظفين في المنشأة التعليمية، فتظاهر الأمير هاري مازحًا بأنه لا يعلم أنّ زوجته - التي من المقرّر أن تلد في نهاية أبريل – حامل.

وخلال الحديث شعرت ميغان بحركة جنينها، فنظر إليها الأمير هاري مندهشًا، فقالت له "مفاجأة"، فرد مازحًا: "حامل".

يُذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل وصلا إلى الدار البيضاء مساء السبت في جولة مدتها ثلاثة أيام، والتقى بالمدرسين وتحدّثا عن التعليم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.