إلهام عبد البديع تُبدي سعادتها بالعمل مع عادل إمام

أبدت الممثلة الشابة، إلهام عبد البديع، سعادتها بالعمل مع الفنان عادل إمام، في مسلسل "فلانتينو"، والذي يجري تصويره حاليًا، موضحة، "العمل مع فنان بحجم مثل عادل إمام كان حلم حياتي".

وقالت إلهام، في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنها سعيدة أيضًا بجمهورها ونجاحاتها التي حققتها حتى الآن في الفن، مؤكدة أنها كانت محظوظة بالأعمال قوية، منها "طاقة القدر"، و"ذهاب وعودة"، و"سلسال الدم".

وعن مسلسلاتها التي عرضت خارج رمضان، قالت إن العمل الجيد يجذب الجمهور، موضحة أنها سعيدة بردود فعل المشاهدين عن مسلسل "أهو دا اللي صار"، الذي يُعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية.

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