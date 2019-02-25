إنعام سالوسة تكشف دورها في "طلقة حظ"

كشفت الفنانة إنعام سالوسة عن اشتراكها في مسلسل "طلقة حظ" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر.

وقالت سالوسة في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، "العمل قوي للغاية به دراما وخطوط درامية عديدة فهو إجتماعي كوميدي وبه تشويق فهو عمل يستحق المشاهده في شهر رمضان المقبل".

وأكدت الفنانة إنعام بشأن دورها في العمل، أنها ستقوم بدور أم "أيتن عامر" وحماة مصطفى خاطر، وتحدث فيما بينهما العديد من المواقف خلال الاحداث.

ويذكر أن "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

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