ياسمين رئيس تؤكّد أنها تسير ثابتة في مشوارها الفني

أكّدت الفنانة ياسمين رئيس، أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير"، موضحة أنها كانت تتمنى العمل على المسرح في عرض قوي.

وأضافت ياسمين في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، "حقق الله لي أمنيتي بالعمل مع الفنان الفخراني والكبير فاروق الفيشاوي"، مشيرة أنها مشغولة الآن في البروفات، حيث أن المسرحية ستعرض خلال الشهر المقبل.

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فيلم "لص بغداد"

وعن فيلم "لص بغداد"، قالت ياسمين، "أن التصوير مازال قائمًا، وهذا التعاون الأول لي مع محمد عادل إمام، وهو فنان يسير بخطوات ثابتة، وأنا سعيدة بالتعاون معه"، أما عن عودتها للعمل مع أحمد حلمي، قالت، "أحمد حلمي ممثل مهم وتعاونت معه في فيلمين هما (إكس لارج) و(صنع في مصر)، وأتمنى تكرار التجربة معه في دور مناسب".

النجاح

وعن أسباب نجاح أعمالها، أوضحت ياسمين، أنها تسير بخطوات ثابتة في مشوارها الفني ودائمًا ما تتذكر نصائح الراحل محمد خان، عندما حثها على التركيز لأن وجهها يستطيع القيام بكل الأدوار، مضيفة أنها سعيدة حتى الآن بما حققته من في مشوارها الفني، خاصة في السينما.

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السينما

أشارت ياسمين، أنها بدأت في السينما عندما قُدّم لها عددًا من الأدوار الملفتة للنظر، في عدد من الأعمال، منها "إكس لارج"، و"واحد صحيح"، و"صنع في مصر"، ثم انتقلت للبطولات من خلال فيلم "فتاة المصنع"، و"من ضهر راجل"، و"هيبتا".

طموحاتها

بينت ياسمين أنها تتمنى القيام بأدوار متنوعة حتى يتذكرها الأجيال القادمة، مشيرة أن مثلها الأعلى في التمثيل، هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي دائمًا ما تشاهد أفلامها لتتعلم منها، خاصة فيلم "دعاء الكروان" أمام الراحل أحمد مظهر.

وعن اختيار ملابسها وألوانها، أوضحت أنها دائمًا ترتدي ما يناسب المواقف، ففي المهرجانات ترتدي أبهى فساتينها، أما عن الألوان التي تعشقها، فقالت إنها تعشق الألوان الفاتحة كالأبيض، والأصفر, والأسود والأزرق بدرجاته .

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