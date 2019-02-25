ماجد المصري يكشّف عن مشاركته في "زلزال"

كشّف الفنان ماجد المصري، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله الصعيدي "بحر"، حيث لا يتبقى سوى 4 أيام وينتهي من تصوير العمل تمامًا، وينتظر عرضه عبر القنوات الفضائية، خلال الفترة المقبلة، ولكن خارج السباق الرمضاني.

وقال المصري في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إنه يُجسد شخصية عامل "جريد نخيل"، يُصمم المنازل البدائية في الصعيد من الخوص بشكل فني وجمالي، وأنه يتعرض خلال أحداث المسلسل للعديد من الضغوط والمشكلات الاجتماعية.

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ويُشارك في بطولة "بحر"، الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصري، كل من محمد دياب، الذي يُجسد دور صعيدي وتاجر سلاح، وثراء جميل، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة "سينرجي".

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وأعلن المصري أنه يخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مشاركته في مسلسل "زلزال"، مع محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه يُجسد شخصية مختلفة وجديدة بالنسبة له، ورفض الكشف عن أي تفاصيل تخصها مكتفيًا بقوله، بأنها ستكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان .

يُذكر أن مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان، وماجد المصري، وحلا شيحا، وأحمد صيام، ونسرين أمين، وهنادي مهنى، وسامي عبد الحليم، وحسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".

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