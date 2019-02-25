"جاجا" تداعب "مالك" و"قبلة" ألفونسو كوارون.. ضمن كواليس حفل الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع السينما في هوليوود، في ليلة تعد هي الأكثر انتظاراً من قبل عشاق الفن السابع حول العالم.

وتخلل حفل توزيع الجوائز العديد من الكواليس، منها حرص النجم الأمريكي، صامويل إل جاكسون على التقاط صورة على طريقة الـ"سيلفي" مع النجمة الأمريكية، جلين كلوز، وقبلة المخرج المكسيكي، ألفونسو كوارون لبطلة فيلمه ياليتزا أباريسيو عقب فوزه بجائزة "أفضل مخرج"، كما داعبت ليدي جاجا النجم رامي مالك وقبلته بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي".

كما حرص النجم الأمريكي، فيجو مورتنسن على تهنئة النجم ماهرشالا علي بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد"، إلى جانب النجمة ريجينا كينج التي هنأت المخرج الأمريكي، سبايك لي، بعد فوزه بجائزة الأوسكار الأولي له بمسيرته.

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واكتسح فيلم الدراما "Bohemian Rhapsody" حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام بـ4 جوائز دفعة واحدة وهم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل مونتاج، أفضل مونتاج صوت، وأفضل مكساج صوت"، بينما تساوت ثلاثة أعمال سينمائية بجوائز الحفل وهم "Green Book وBlack Panther وRoma" بثلاثة جوائز لكلاً منهما.

حيث فاز فيلم الدراما "Green Book" بجائزة "أفضل فيلم في العام وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل في دور مساعد"، بينما فاز فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" على "أفضل موسيقي تصويرية، أفضل تصميم ملابس، وأفضل تصميم انتاجي"، وجاء معهما بنفس عدد الجوائز فيلم الدراما "Roma" وهم "أفضل فيلم أجنبي، أفضل تصوير سينمائي، وأفضل مخرج".

وعلى الرغم من ترشحه لـ10 جوائز أوسكار، إلا أن لم يفز فيلم الدراما "The Favourite" إلا على جائزة وحيدة وهي "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، وجاءت بنفس المرتبة 3 أعمال سينمائية وهم "A Star is Born" بجائزة "أفضل أغنية"، وفيلم الدراما "Vice" بجائزة "أفضل مكياج"، وأخيراً "أفضل سيناريو مقتبس من عمل أدبي" لفيلم الدراما "BlacKkKlansman". ​