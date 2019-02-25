- 1/2
- 2/2
حصد فيلم Green book على جائزة افضل صورة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91المقام حاليًا على مسرح دولبي في هوليوود.
ويذكر أنه يشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود بدون وجود مقدم رئيسي للحفل منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Green book يفوز بجائزة افضل صورة في حفل الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.