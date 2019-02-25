أوليفيا كولمان تحصد جائزة أفضل ممثلة في الأوسكار

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كتبت - إيمان محمد
منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل".
فازت النجمة أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favorite ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91المقام حاليًا على مسرح دولبيفي هوليوود.
ويذكر أنه يشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود بدون وجود مقدم رئيسي للحفل
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