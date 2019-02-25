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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تغادر حفل الأوسكار 2019 قبل إعلان الجائزة المرشحة لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت النجمة العالمية ليدى جاجا، حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، والذى انطلقت فعالياته منذ قليل، وذلك قبل الإعلان عن الجائزة المرشحة لها.
وقال الصحفى رامين سيتوديه، على موقع التغريدات "تويتر" إن ليدى جاجا، مقعدها منذ ما يقرب من 15 دقيقة، ولم تعد حتى الآن.
ومن المفترض أن تؤدى ليدى جاجا برفقة نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر أغنية SHALLOW، من فيلم A Star Is Born وذلك ضمن الفقرات الغنائية فى حفل توزيع جوائز الأوسكار.
Lady Gaga
وقد حظى فيلم A Star Is Born بأن يكون ضمن ترشيحات المنافسة على جوائز الأوسكار 2019، وذلك بعدما أصبح مرشحا للحصول على 7 جوائز، هى: أفضل فيلم، أفضل ممثلة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل Sound Mixing، أفضل كتابة لسيناريو مقتبس، أفضل أغنية أصلية.
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