فيلم BAO يحصل على جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير في أوسكار 2019

كتبت - إيمان محمد

فاز فيلم BAO على جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91المقام حاليًا على مسرح دولبي في هوليوود.

ويذكر أنه يشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود بدون وجود مقدم رئيسي للحفل منهم بري لارسون، هيلين ميرين،

جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل".