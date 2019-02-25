أوسكار 2019.. ماهرشالا يحصد جائزة أفضل ممثل دور ثان

كتبت - إيمان محمد

اقتنص الممثل الأمريكي ماهرشالا، جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم Green book، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91المقام حاليًا على مسرح دولبي في هوليوود.

ويذكر أنه يشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري

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لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل".