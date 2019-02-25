أوسكار 2019.. ماهرشالا يحصد جائزة أفضل ممثل دور ثان

اقتنص الممثل الأمريكي ماهرشالا، جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم Green book، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91المقام حاليًا على مسرح دولبي في هوليوود.
ويذكر أنه يشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري
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